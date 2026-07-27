ГК «Гофромир» в Солнечногорске запустила новое производство

Фото: В Кашире открыли завод "Л-Пак" по производству гофрокартона и упаковки / Медиасток.рф

ГК «Гофромир» запустила две автоматические линии для серийного выпуска шоу-боксов и других конструкций с многоточечной склейкой на своем производстве в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания ввела в эксплуатацию высекальную машину с секцией удаления облоя и фальцевально-склеивающую линию. Новое оборудование расширяет возможности серийного производства сложной гофроупаковки, где важна точность высечки, геометрия изделия и стабильность качества.

Оборудование позволяет склеивать коробки до шести точек склейки, включая изделия с минимальным размером от 10 сантиметров. Производительность достигает пяти тысяч оттисков в час, что позволяет быстрее выпускать крупные тиражи без снижения требований к качеству высечки.

«Клиенту важен не сам станок, а то, как упаковка ведет себя в тираже: быстро ли собирается, сохраняет ли геометрию, требует ли ручной правки. Новые линии позволяют нам брать более сложные проекты и обеспечивать стабильное качество в серии», — отметил учредитель ГК «Гофромир» Сергей Новиков.

ГК «Гофромир» работает на рынке упаковки с 1999 года и объединяет три производственных направления: производство гофроупаковки, воздушно-пузырьковой пленки и полиграфической упаковки из картона. Компания выполняет полный цикл работ — от разработки конструкции и дизайна до серийного производства и поставки готовой упаковки.