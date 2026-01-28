Гитаристы из Жуковского выступили на музыкальном конкурсе

Музыканты из Жуковской детской хоровой школы № 1 вернулись с победой с II Открытого фестиваля-конкурса вокального и инструментального творчества «МАЭСТРО», проходившего в Воскресенске.

Коллектив, продемонстрировавший высокий уровень исполнительского мастерства, занял первое место в одной из номинаций. Гитарный ансамбль ЖДШИ № 1, в состав которого вошли Екатерина Ухаботина, Александр Мануйлов и их наставник Мария Яковлева, одержал победу в номинации «Гитара. Учитель-ученик, смешанная группа», завоевав звание лауреата I степени.

«Это достижение подчеркивает не только талант самих исполнителей, но и высокое педагогическое мастерство преподавателя. Успех коллектива был дополнен блестящими индивидуальными выступлениями», — сообщили организаторы.

Екатерина Ухаботина завоевала диплом лауреата I степени в своей возрастной категории, Александр Мануйлов удостоен диплома лауреата II степени, а Мария Яковлева стала лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Гитара. Соло, возрастная категория от 22 лет».