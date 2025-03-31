Гимназистки из Люберец стали призерами всероссийской олимпиады школьников
Две ученицы из Люберец успешно выступили на заключительном этапе престижного интеллектуального состязания по обществознанию. Они завоевали призовые места олимпиады.
Учащаяся девятого класса гимназии № 41 Анастасия Строева и одиннадцатиклассница гимназии № 24 Елизавета Лазаренко стали призерами этапа Всероссийской олимпиады школьников. Девушек поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
«По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева установлены выплаты участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: победителям — по 500 тысяч рублей, призерам — по 300 тысяч рублей, финалистам — 100 тысяч рублей. Поздравляю девушек с заслуженной победой», — добавил Владимир Волков.
Отметим, что также призером интеллектуального состязания по искусству стала ученица гимназии № 1 Юлия Клочкова.