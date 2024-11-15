Гимназию №5 в Люберцах капитально отремонтируют к осени 2025 года

Капитальный ремонт гимназии № 5 на Октябрьском проспекте, 348 начался в Люберцах. Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, ремонт проведут по госпрограмме за счет средств регионального бюджета.

В здании заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также новый облик приобретет и фасад гимназии.

Кроме того, строители проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, обустроят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. После ремонта в школу закупят новую мебель.