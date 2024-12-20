Гимназию № 5 в Люберцах капитально отремонтируют к 1 сентября

Капремонт гимназии № 5 на Октябрьском проспекте продолжается в Люберцах. На данный момент подрядчик завершил демонтажные работы.

«Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета. Подрядчик на 60% завершил демонтажные работы, после приступит к отделочным работам», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания превышает 3,8 тысячи квадратных метров. Во время капремонта в здании обновят фасад, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы, потолки и окна. Помимо этого, рабочие выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, а также благоустроят прилегающую территорию. Обновленная гимназия примет учеников 1 сентября.