Гимназию № 5 в Дзержинском капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Дзержинском на Томилинской улице продолжается капитальный ремонт гимназии № 5. Сейчас подрядчики проводят демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Здание гимназии, построенное в 1989 году, ждет масштабное обновление. Рабочие заменят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад, обновят входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, окна, двери и сантехнику. Внутри проведут полный ремонт, а для учеников закупят новую мебель и современное оборудование. Также благоустроят территорию вокруг школы.

После завершения всех работ гимназия откроет двери 1 сентября 2026 года. Ремонт организовали по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».