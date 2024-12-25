Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к августу 2025 года

Гимназию № 23 на улице Чапаева в Химках капитально отремонтируют в 2025 году. Работы планируют завершить к августе.

Капитальный ремонт гимназии в микрорайоне Сходня проведут по госпрограмме за бюджетные средства. Демонтажные работы уже завершили на 75%. Сейчас на объекте трудится 21 человек, рассказали в региональном Минстрое. Скоро они преступят к отделке помещений.

В гимназии обновят фасад, заменят коммуникации, батареи, сантехнику, окна и двери. В здании проведут кровельные работы, установят новую входную группу, а территорию благоустроят. Внутри появится новая мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.