Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтировали
Второй корпус гимназии № 23 капитально отремонтировали в Химках. Там будут обучаться ребята из начальных классов.
Как рассказали в областном Минобразования, в здании отремонтировали фасад, кровлю, заменили коммуникации, радиаторы, окна, двери, установили новую сантехнику и благоустроили территорию.
«Обновление здания направлено на создание комфортных условий для обучения и плавного перехода детей от дошкольного к начальному общему образованию», — отметили в ведомстве.
После ремонта учебные кабинеты стали светлее и теплее. Главной особенностью обновленного корпуса станет открытие математического класса, где ученики будут углубленно изучать точные науки.