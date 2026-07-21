Гимназию № 16 отремонтируют в Люберцах к 1 сентября

В гимназии № 16 в Люберцах стучат молотки и работают дрели. В здании идет косметический ремонт: обновляют кабинеты, коридоры и раздевалки.

К работе специалисты приступили в начале июня, сразу после экзаменов и закрытия летнего лагеря. Кровельные работы и косметический ремонт обещают закончить к 15 августа. В гимназии также оборудуют новый кабинет технологии для девочек — с учебным классом и кухней для уроков кулинарии.

Школа работает в Люберцах с 1993 года, а статус гимназии она получила в 2024 году. Сегодня здесь функционируют три предпрофессиональных класса — медицинский, физико-математический и юридический, в которых ребята учатся по договорам с вузами и предприятиями.

Ремонт гимназии проходит в рамках муниципальной программы по плановой подготовке к новому учебному году. В рамках этой программы в округе подготовят к 1 сентября 29 образовательных комплексов — 189 зданий.