Гимназию имени Подольских курсантов капитально отремонтируют к концу лета

Капитальный ремонт гимназии имени Подольских курсантов завершили наполовину. Строители приступили к фасадным и отделочным работам.

В рамках ремонта специалисты обновят кровлю, уложат напольную плитку, заменят инженерные системы в классах и столовой, а также проведут электромонтажные работы. Кроме того, они благоустроят территорию возле учебного заведения.

Согласно плану, подрядчик предоставит гимназии новую мебель и технику.

На фасаде появится панно с изображением памятника Подольским курсантам, работы по его нанесению уже начались.

Полностью завершить работы в здании планируют в августе текущего года.