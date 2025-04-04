Гимназию имени Подольских курсантов капитально отремонтируют к концу лета
Капитальный ремонт гимназии имени Подольских курсантов завершили наполовину. Строители приступили к фасадным и отделочным работам.
В рамках ремонта специалисты обновят кровлю, уложат напольную плитку, заменят инженерные системы в классах и столовой, а также проведут электромонтажные работы. Кроме того, они благоустроят территорию возле учебного заведения.
Согласно плану, подрядчик предоставит гимназии новую мебель и технику.
На фасаде появится панно с изображением памятника Подольским курсантам, работы по его нанесению уже начались.
Полностью завершить работы в здании планируют в августе текущего года.