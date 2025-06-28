Гимназию имени Подольских курсантов капитально отремонтировали

В микрорайоне Климовск в Подольске завершился капитальный ремонт Академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Сейчас рабочие расставляют мебель и настраивают оборудование.

Ремонт провели по программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Во многих классах уже стоит новая мебель. В актовом зале подключили свет и звук, установили мягкие кресла. Спортзал полностью готов — появились современные тренажеры и спортивный инвентарь. В столовой установили посудомоечную машину, плиты, духовые шкафы и собрали новую детскую мебель.

Прилегающую территорию также благоустроили. На стадионе обновили беговые дорожки, футбольное поле покрыли новым искусственным газоном, рядом установили уличные тренажеры. Фасад здания теперь украшает панно с изображением памятника Подольским курсантам, а внутри на стенах появились картины, рассказывающие о прошлом города.

В Минстройкомплекса Московской области уточнили, что обновленная гимназия откроет двери для учеников 1 сентября.