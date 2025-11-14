Гимназия № 9 в Королеве отметила 40-летний юбилей

14 ноября исполнилось 40 лет со дня основания образовательного учреждения, зарекомендовавшего себя как одно из лучших в наукограде. Гимназия № 9 уверенно занимает лидирующие позиции по качеству образования в Подмосковье.

В 2020 году при поддержке губернатора Московской области Анрея Воробьева был открыт новый корпус гимназии, который оснащен современным оборудованием для эффективного обучения. На территории функционирует квантум «Промдизайн», где учащиеся имеют уникальные возможности для образовательного роста.

Ученики гимназии успешно участвуют в олимпиадах различного уровня. Ежегодно среди них выявляются «мультибалльники» и «стобалльники» по ЕГЭ, а также призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В гимназии работают 137 педагогов, среди которых доктор наук и четыре кандидата наук, 74 учителя имеют высшую квалификационную категорию, а 31 — первую.

Образовательное учреждение активно развивает систему дополнительного образования. В языковой школе дети изучают японский, китайский, испанский, французский и итальянский языки. Кроме того, учащиеся могут заниматься графическим дизайном, программированием, шахматами, баскетболом и фехтованием.

Гимназия № 9 стала опорной школой регионального проекта «Математические классы», а также партнером Московского высшего технического училища имени Баумана и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.