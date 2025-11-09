Гимназия № 16 в Люберцах вошла в топ-25 России в конкурсе «Большая перемена»

Всего участниками заключительного этапа состязания стали 1,5 тысячи старшеклассников из 79 регионов России. В командном треке соревновались 176 команд. Задачей было разработать и защитить проекты, направленные на развитие компетенций, выявление и сопровождение талантов.

Финал и торжественная церемония закрытия конкурса прошли в международном детском центре «Артек». Там объявили победителей.

В команду от Люберец вошли ученики 7–11 классов гимназии. Четверо поучаствовали в финале очно, и пятеро — дистанционно.

«В конце августа в Красноярске наша команда творила, спорила, создавала и доказывала: мы — единое целое! И сегодня, на церемонии закрытия шестого сезона „Большой перемены“, прозвучало имя нашей гимназии! Это настоящий успех и гордость для всего коллектива!» — отметили в учебном заведении.