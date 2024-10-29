Гимнастки из Жуковского выступили на всероссийском гала-концерте

Воспитанницы центра спортивной школы «Метеор» из Жуковского поучаствовали в концерте звезд мировой художественной гимнастики Ирины Винер. Они подготовили показательное выступление.

Спортсменки из Жуковского выступили на мероприятии в составе сборной команды Московской области. Гала-концерт «Мы верим твердо в героев спорта» приурочили к 90-летнему юбилею художественной гимнастики.

На сцене выступили участницы сборной команды России и сборные из субъектов страны. Также участие приняли звезды мировой оперной сцены и популярные российские артисты.

Гимнасток тренируют заслуженные тренеры России Татьяна и Мария Головины.

Отметим, что концерт состоялся в Доме гимнастики Ирины Винер в Лужниках при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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