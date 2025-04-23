Гимнастки из Жуковского выступили на соревнованиях памяти тренера Нины Шибаевой

В Жуковском прошли соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Нины Шибаевой, основателя знаменитой школы гимнастики. В турнире приняли участие спортсменки со всей России.

Как сообщили в Центре спорта «Метеор», жуковские спортсменки завоевали множество призовых мест и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

По программе кандидатов в мастера спорта Анастасия Калинина заняла первое место. В упражнении с булавами серебряную медаль завоевала Полина Павлова. В категории «второй спортивный разряд» «бронза» досталась Ульяне Скицко.

В групповых упражнениях команда «Хорошее настроение», выступавшая по программе КМС в составе Евы Богачевой, Ульяны Нахабцевой, Софии Мелокумовой, Полины Соловьюк и Маргариты Ничипорович, завоевала третье место.

Команда «Ласточка», выступавшая по второму спортивному разряду в составе Анастасии Шкановой, Анны Варфоломеевой, Ксении Ждановой, Эмилии Кондрашиной, Василисы Княжничевой и Анастасии Родниковой, также поднялась на пьедестал, заняв второе место.

Команда «Счастье», выступавшая по первому юношескому разряду в составе Екатерины Горбовской, Кристины Чудаевой, Елизаветы Семеняк, Алисы Корнейчук, Вероники Осиповой и Веры Мартемьяновой, завоевала серебряные медали.