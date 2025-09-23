Гимнастки из Жуковского выступили на соревнованиях «Осенний триумф»

В Люберцах завершились спортивные соревнования Московской области по художественной гимнастике «Осенний триумф», которые собрали сильнейших спортсменок региона. В масштабном турнире активное участие приняла команда из Жуковского «Хорошее настроение».

В течение четырех соревновательных дней юные гимнастки из Жуковского демонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, что позволило им завоевать бронзовые медали по программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях.

В состав команды вошли спортсменки София Мелокумова, Ева Богачева, Ульяна Нахабцева, Полина Соловьюк и Маргарита Ничипорович.

«Под руководством тренера Елены Илюхиной спортсменки смогли не только показать отличную технику и слаженность, но и продемонстрировать настоящую командную работу и волю к победе», — сообщили организаторы турнира.

В спортивном центре «Метеор» поздравили гимнасток с наградой и выразили надежду на дальнейшие успехи и новые достижения на спортивной арене.