Гимнастки из Жуковского выиграли соревнования в Истре

Воспитанницы Центра спорта «Метеор» выступили на спортивных соревнованиях Московской области на призы Заслуженного тренера России Анны Дьяченко, которые прошли в Истре. Юные гимнастки завоевали весь пьедестал почета в групповых упражнениях.

По итогам спортивных состязаний в программе мастеров спорта в групповых упражнениях команда «МС-1» завоевала золотые медали. В состав команды вошли Софья Швытких, Полина Токарева, Арина Садкова, Владислава Степанова, а также Анна Федорова.

Не менее достойно выступила и команда «МС-2», которая в этой же программе стала бронзовым призером соревнований. В программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях команда «КМС-1» завоевала серебряные медали.

Дополнила триумф жуковской школы гимнастики команда «КМС-2», занявшая третье место в этой же программе.