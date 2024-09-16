Гимнастки из Воскресенска выиграли 4 медали на турнире в Москве

Воскресенские гимнастки завоевали четыре медали на открытом турнире по художественной гимнастике на призы чемпионки Европы Александры Ермаковой. Соревнования проходили в Москве.

Спортсменки отделения художественной гимнастики школы по единоборствам из Воскресенска стали призерами турнира. Так, Елизавета Лунина получила серебряную медаль, а бронзу завоевали Арина Назарук, Анна Духленкова и Мария Кулакова.

Девочки внимательно относятся к тренировкам, старательно выполняя требования своего тренера. Поэтому могут похвастаться достижениями на соревнованиях самого высокого уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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