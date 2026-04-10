Гимнастки из Реутова показали отличные результаты на соревнованиях

Тренер спортивной школы Реутова Ольга Александровна Уланова поделилась подробностями о недавних успехах своих подопечных. Она отметила, что за свою карьеру воспитала более 15 мастеров спорта и множество кандидатов, а сейчас надеется, что новое поколение гимнасток сможет выполнить норматив мастера спорта России.

Недавно ее воспитанницы отличились на двух межрегиональных турнирах. Первый прошел в Люберцах, в зале «Триумф», где две гимнастки из Реутова завоевали призовые места в индивидуальных выступлениях. Второй турнир состоялся в Нижнем Новгороде, где участвовало более 500 гимнасток из 30 регионов России. Несмотря на строгую судейскую бригаду, реутовские спортсменки успешно справились с программой и выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Одна из команд тренера вошла в шестерку сильнейших среди 59 коллективов.

До лета гимнасток ждут новые соревнования. Старшая подгруппа примет участие в межрегиональных турнирах для подтверждения разрядов. Юные воспитанницы в конце мая отправятся на турнир «Юные гимнастки Московской области» в Одинцово (Жаворонки).

По словам Ольги Александровны, попасть в ее команду можно через отбор, который спортивная школа проводит в конце августа — сентябре. Перспективных девочек набирают в группы, а затем происходит отбор в группу спортивного совершенствования.