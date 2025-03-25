Гимнастки из Пушкино победили на областном турнире

В Дмитрове состоялся турнир Московской области по художественной гимнастике «Золотая Лента Solo». Соревнования собрали более 220 спортсменок в возрасте от пяти до 16 лет, приехавших продемонстрировать свое мастерство из разных уголков России: Московской, Кировской и Челябинской областей.
Об этом сообщили в Федерации художественной гимнастики города Ивантеевки. Спортивный клуб «Динамо — Ивантеевка» представил свою команду гимнасток, которая завоевала семь медалей различного достоинства. Главным судьей соревнований стала заслуженный тренер России Вера Милонова.
Злата Иванченко и Анастасия Бородкина завоевали золотые медали и подтвердили свой статус лидеров команды. Ева Курнявцева, Амалия Зиятдинова, Агиля Зиятдинова и София Давтян стали серебряными призерами турнира. Варвара Холкина заняла третье место и вернулась с бронзовой медалью.
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