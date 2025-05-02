Гимнастки из Подольска выиграли золото и серебро на международном турнире в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах прошел международный турнир по художественной гимнастике Pirouette SPSM challenge cup 2025. Воспитанницы спортивного клуба «Адажио» из Подольска вернулись домой с золотыми и серебряными медалями.

Золото турнира завоевали Варвара Глушан, Софья Атаклычева и Милана Вострикова. Дуэт «Подольчанки» также заработал высшую награду. Серебряными медалями наградили Юлию Янушкевич, Елизавету Нефедкину и Анну Маянскую. Готовила гимнасток к состязаниям тренер Екатерина Новицкая.

Спортивное событие объединило свыше 800 участниц из 17 стран мира. Мероприятие провели в рамках международной клубной лиги. В завершение турнира участников и зрителей ждало яркое гала-шоу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду из Подольска с победой в первом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья.