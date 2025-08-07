Гимнастки из Наро-Фоминска стали мастерами спорта

Теперь в списке лучших гимнасток страны значатся имена Ксении Божиновой, Дарьи Грицко, Арины Колесниковой, Екатерины Крецу, Хадижат Магомедовой и Марии Портенко.

На протяжении многих лет спортсменки тренировались под руководством тренерского дуэта — Елены Панариной и ее дочери Кристины. В декабре прошлого года на Всероссийских соревнованиях в Ульяновске наро-фоминские гимнастки выполнили программу мастеров, подтвердив свое право на получение звания «Мастер спорта России».

«Этот путь — настоящая история о характере, упорстве и любви к гимнастике. Наши девочки приходят в зал в четыре-пять лет, и мы вместе с родителями проживаем с ними огромный отрезок жизни. Для нас большая честь видеть, как они вырастают до звания мастера спорта — вершины, которую покоряют единицы», — рассказала Елена Панарина.