Гимнастки из Наро-Фоминска стали мастерами спорта
Шесть воспитанниц Центральной спортивной школы № 1 удостоены звания «Мастер спорта России». Приказ о присвоении звания был подписан Министерством спорта Российской Федерации.
Теперь в списке лучших гимнасток страны значатся имена Ксении Божиновой, Дарьи Грицко, Арины Колесниковой, Екатерины Крецу, Хадижат Магомедовой и Марии Портенко.
На протяжении многих лет спортсменки тренировались под руководством тренерского дуэта — Елены Панариной и ее дочери Кристины. В декабре прошлого года на Всероссийских соревнованиях в Ульяновске наро-фоминские гимнастки выполнили программу мастеров, подтвердив свое право на получение звания «Мастер спорта России».
«Этот путь — настоящая история о характере, упорстве и любви к гимнастике. Наши девочки приходят в зал в четыре-пять лет, и мы вместе с родителями проживаем с ними огромный отрезок жизни. Для нас большая честь видеть, как они вырастают до звания мастера спорта — вершины, которую покоряют единицы», — рассказала Елена Панарина.