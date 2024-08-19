Гимнастки из Можайска поучаствовали в спортивных сборах в Тульской области

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Летние сборы «Путь к совершенству» прошли в Тульской области. Участие в них приняли гимнастки из Дворца спорта «Багратион» в Можайске.

Участие в сборах вместе с юными спортсменками приняли наставники девочек — тренеры высшей категории Любовь Кизилова и Анна Ступникова. Под руководством мастера спорта России по художественной гимнастке, судьи всероссийской категории и тренера высшей категории Ольги Улановой девочки нарабатывали навыки в преддверии нового сезона.

Гимнастки изучали хореографию под началом артистки Московского областного академического театра балета «Русский балет» Анастасии Барановой. Также девочки проходили предметную и танцевальную подготовку на сборах.

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