Гимнастки из Луховиц победили на областных соревнованиях

Воспитанницы луховицкой школы художественной гимнастики выступили на Открытом первенстве Коломны, став победителями и призерами соревнований, которые собрали лучших юных спортсменок со всего Подмосковья. Турнир «Надежда» прошел в Коломне.

Помимо хозяев турнира, за победу боролись гимнастки из Зарайска, Воскресенска, Люберец, Лыткарина, Реутова и Луховиц. Девушки соревновались в индивидуальном многоборье, а также в групповых упражнениях. Команда Луховиц завоевала 16 наград. Из общего количества медалей 10 оказались золотыми, четыре — серебряными, и еще две — бронзовыми.

Золотые медали завоевали Мирослава Тележенко, Варвара Рыщина, Марина Игнаткина, Александра Кабанова, Ксения Касьян, Анастасия Сидыганова, Ксения Кочмина, София Ерасова, Александра Барабанова и Мария Рассяева.

Серебряных медалей удостоились Милослава Дормидонтова, Арина Шестакова, Виктория Добрынина и Злата Журавлева.

Пополнили копилку наград луховицкой команды и бронзовые медали, которые привезли с соревнований София Волкова и Диана Касадина.