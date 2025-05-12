Гимнастки из Лобни стали призерами международного турнира

Международный Кубок Дружбы прошел 10 мая в столице Армении. На соревнованиях высокий результат показали спортсменки из Лобни.

Официальный турнир проводился под эгидой Международной федерации эстетической групповой гимнастики и был организован при содействии Армянской федерации эстетической групповой гимнастики.

В соревнованиях участвовало более 700 спортсменов из России, Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США.

Команда «Адель» лобненского Центра эстетической гимнастики состояла из девочек в возрасте восьми-десяти лет. Гимнастки сумели составить достойную конкуренцию соперницам и стали серебряными призерами турнира.

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