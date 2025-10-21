Гимнастки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях

Команда «Алекса» Центра эстетической гимнастики «Вершина» из городского округа Лобня победила на всероссийских соревнований «Невские звезды». Они прошли в Санкт-Петербурге при участии команд из разных регионов России.

В составе команды выступали ученицы лобненских школ Юлия Ахметова, Александра Краснова, Екатерина Мишина, Мария Бельц и София Володова. Спортсменки завоевали золотые медали в возрастной категории от восьми до 10 лет, обойдя 17 команд-соперниц.

Победа на всероссийских соревнованиях подтвердила высокий уровень подготовки воспитанниц центра эстетической гимнастики «Вершина» и качество спортивной подготовки в Лобне.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям — гимнастика, футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, карате и хоккей.