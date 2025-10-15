Гимнастки из Ленинского округа стали призерами всероссийского турнира

Во всероссийских соревнованиях «Кубок клубов России» участвовали воспитанницы школы художественной гимнастики «Лайм». Три спортсменки с ограниченными возможностями здоровья из Ленинского округа завоевали награды на турнире.

Бронзовым призером в упражнении со скакалкой стала Юлия Иванова. Аделина Расметова выиграла серебряную медаль. Амина Булатова получила специальный приз от олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой.

Гимнастки выступали по адаптивной программе, исключающей сложные акробатические элементы. При этом основные компоненты художественной гимнастики — равновесие, повороты и прыжки — были исполнены на высоком уровне, соответствующим требованиям соревнований.

Тренер юных спортсменок Татьяна Стовба рассказала, что победа далась гимнасткам из школы «Лайм» в упорной борьбе. «Они проявили невероятное

трудолюбие и талант. Особую благодарность хочу выразить родителям, которые систематически отрабатывают с девочками упражнения дома и обеспечивают регулярное посещение тренировок», — отметила Татьяна Стовба.