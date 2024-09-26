Гимнастки из Фрязина стали призерами соревнований в Москве

Воспитанницы спортивной школы «Фрязино» поучаствовали в соревнованиях «Мисс гимнастика» в Москве. Они завоевали призовые места.

Под руководством тренера-преподавателя Евгении Баклановой спортсменки из Фрязина показали отличные результаты.

Первое место заняли три воспитанницы спортшколы, второе место — шесть спортсменок, третье место — девять гимнасток.

К выступлениям девочки готовились на протяжении долгого времени. Впереди у них другие соревнования.

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