Гимнастки из Фрязина стали призерами межрегиональных соревнований в Балашове

Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике длились в Балашове с 24 по 26 марта. Команда из Фрязина, состоящая из 12 спортсменок, показала достойные результаты, завоевав множество наград.

Вера Свиридова в программе мастера спорта завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали. Судьи оценили артистичное и техничное выступление.

Марина Капустина в программе кандидата в мастера спорта стала четырехкратной серебряной призеркой.

Валерия Мартынова благодаря уверенному выступлению завоевала бронзу в первом взрослом разряде. Изабель Комягиной присвоили серебряную медаль за выполненную программу на брусьях в первом взрослом разряде, а Элине Комягиной — золотую в первом юношеском разряде.

Также отметили достижения юных гимнасток из Фрязина 2019 года рождения. Им присвоили серебро и бронзу за выступления.

Турнир показал, что фрязинская школа гимнастики воспитывает чемпионов. За успехом стоят часы изнурительных тренировок, поддержка тренеров и родителей, а также любовь к спорту.