Гимнастка из Подольска выиграла 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Турнир по спортивной гимнастике проходил в течение трех дней в Туле. Анна Чуйкина из Подольска показала на нем выдающийся результат.

Соревнования собрали спортсменов из 20 городов России. Городской округ Подольск представляли три гимнастки.

Анна Чуйкина выступала по программе мастеров спорта среди взрослых и завоевала сразу пять медалей. Подольская спортсменка была вне конкуренции в вольных упражнениях, выиграла серебряные награды в прыжках, на бревне и брусьях, а также заняла третье место в многоборье.

Анна Чуйкина довольно поздно начала заниматься спортивной гимнастикой — ей было уже семь лет, хотя обычно в этот вид спорта приходят в четыре года. Но юная гимнастка быстро начала показывать высокие результаты и в 10-летнем возрасте уже выполнила норматив второго взрослого разряда.

Еще одна подольская гимнастка Таисия Глушко, выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, стала 11-й в многоборье и заняла шестое место в упражнениях на бревне. София Боднар стала 15-й из 28 участниц в программе мастеров спорта среди юниоров.