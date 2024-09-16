Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах

В Мытищах прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности . На нем рассмотрели вопрос о состоянии котельной № 72 в селе Марфино. На собрании приняли решение обратиться к ответственным лицам с просьбой провести подготовку объекта, в том числе гидравлические испытания.

Котельная № 72 в Марфине находится в ведении служб Министерства обороны России. Она снабжает теплом одноименный санаторий и жилые дома. В свое время планировалась передача пункта и семи километров сетей муниципалитету, однако процедура не состоялась. На сегодня котельная не предоставила документы о подготовке к отопительному сезону и не провела гидравлические испытания. Вместе с тем требования к состоянию инженерной инфраструктуры и документации выросли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы несем ответственность перед жителями. Их не интересуют трудности владельцев котельной. Поэтому все необходимые технические испытания должны быть проведены», — отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Члены комиссии приняли решение обратиться к руководству Московского военного округа, в Министерство энергетики области и вице-губернатору Евгению Хромушину.

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