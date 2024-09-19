ГИБДД Подмосковья обеспечило безопасность автопробега в честь 80-летия Победы

Патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» прошел в Подмосковье. Его провели при поддержке регионального управления ГИБДД.

Организатором мероприятия стал Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Мособлдумы при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона и ГИБДД.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, участники автопробега посетили парк Победы, а также «Рубеж Славы» в Истре, «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам и памятник „Юным Героям-Партизанам“ в Волоколамске.

«Хочется поблагодарить не только участников этого мероприятия, но и наших коллег из Управления ГИБДД по Московской области и его начальника, генерала-майора полиции Виктора Владимировича Кузнецова, которые помогли сделать автопробег комфортным и безопасным», — добавила Екатерина Швелидзе.

Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Мособлдумы активно занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи. Для этого в регионе проводят тематические мероприятия и акции. По словам председателя ведомства Виталия Павличенко, автопробег стал данью памяти героизму соотечественников.

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