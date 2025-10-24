Герою Труда из Жуковского присвоили звание почетного гражданина округа
Жителю Жуковского Александру Панину присвоили звание «Почетный гражданин городского округа». Решение приняли на заседании Совета депутатов.
При принятии решения учли многолетний труд, значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, социально-экономическое развитие Московской области, развитие потенциала города Жуковского, а также в повышение уровня жизни его жителей и благотворительную деятельность.
Александр Панин — выдающийся специалист в области разработки и производства систем для военной авиации. Он — российский конструктор бортового оборудования летательных аппаратов военного назначения, большинство созданных им систем засекречены.
Наиболее известная разработка — боевая система СВП-24, успешно применяемая на бомбардировщиках Су-24МК, Ту-22МЗ.
Отметим, что всего такое звание в Жуковском имеет 51 житель.