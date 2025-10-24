Герою Труда из Жуковского присвоили звание почетного гражданина округа

При принятии решения учли многолетний труд, значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, социально-экономическое развитие Московской области, развитие потенциала города Жуковского, а также в повышение уровня жизни его жителей и благотворительную деятельность.

Александр Панин — выдающийся специалист в области разработки и производства систем для военной авиации. Он — российский конструктор бортового оборудования летательных аппаратов военного назначения, большинство созданных им систем засекречены.

Наиболее известная разработка — боевая система СВП-24, успешно применяемая на бомбардировщиках Су-24МК, Ту-22МЗ.

Отметим, что всего такое звание в Жуковском имеет 51 житель.