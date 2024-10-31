Герой СВО Сергей Пешкин стал почетным гражданином Подмосковья
Участник специальной военной операции Сергей Пешкин стал почетным гражданином Подмосковья. Это решение приняли на заседании Мособлдумы 31 октября.
«Мы гордимся нашими подмосковными парнями, которые встали на защиту интересов Отечества в зоне СВО. Среди них — Сергей Евгеньевич Пешкин», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Сергей отправился на СВО в октябре 2023 года. Командование отметило, что парень рисковал жизнью, но стойко выполнял свой воинский долг. В мае 2024-го получил ранение от удара дрона, но даже тогда обеспечил выполнение боевой задачи. Быстрые и грамотные действия Пешкина помогли сохранить жизнь раненым товарищам.
В Мособлдумы назвали Сергея Пешкина настоящим патриотом своей страны. Когда он был в госпитале, начались события в Курской области. Парень прервал лечение и вернулся в строй, помогал поддерживать наступление российских войск. Его подразделение уничтожило свыше 40 машин противника, а также пункты временной дислокации.
«Как итог — освобожденные территории, спасенные жизни мирных жителей и бойцов. Жители Подмосковья и вся страна должны знать таких героев, как Сергей Евгеньевич. Он внес значительный вклад в общую борьбу», — добавил Брынцалов.
Сейчас Сергей Пешкин активно работает с волонтерами и другими общественниками в Краснознаменске.