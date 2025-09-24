Герой России Олег Кононенко подарил экспонаты для музея школе № 1 в Королеве

Особая ценность подарка заключалась в автографах космонавтов, которые они оставили на страницах специально для королевских школьников. Редкие издания посвящены космосу, отряду космонавтов и Центру подготовки, а одно из них содержит стенограмму и хронику первого в мире пилотируемого космического полета Юрия Гагарина.

Особое внимание Героя России к этой школе наукограда не случайно: 1 сентября здесь открыли новый «космический» корпус, все оформление которого связано с темой освоения межзвездного пространства. Один из классов полностью посвящен рекордсмену по общей продолжительности пребывания на Международной космической станции Олегу Кононенко, именно с его учениками и пообщался летчик-космонавт.

«Конечно, хочется уделить внимание классу, в котором рассказывается о моей работе в космической сфере. И очень хотелось бы, чтобы ребята, которые занимаются в этом классе, побольше знали о космонавтике, поэтому подарил книги, которые, надеюсь, вместе со своим педагогом ребята будут с интересом читать», — заявил Олег Кононенко.