Героев обороны Малахова кургана почтили в Химках

В химкинской Библиотеке семейного чтения №1 16 июня прошла просветительская лекция, посвященная годовщине отражения штурма на Малахов курган в 1855 году. Читатели, активные жители и почетные гости собрались вместе, чтобы вспомнить подвиг защитников Севастополя, чье мужество потрясло мир в годы Крымской войны.

Гостям подробно рассказали о событиях июня 1855 года. Оборона Малахова кургана стала кульминацией Первой героической обороны Севастополя. Участники узнали, как русские войска под командованием выдающихся военачальников превратили курган в неприступную крепость. Штурм кургана силами англо-французских войск был одним из самых кровопролитных сражений той войны. Героизм защитников Севастополя стал примером для многих поколений воинов, а сам курган навсегда вошел в историю как место русской воинской славы.

С приветственным словом к участникам обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина. «Малахов курган — это символ несгибаемой воли русского солдата. В 1855 году защитники Севастополя доказали, что любовь к Родине сильнее любого оружия. Проводя такие встречи, мы помогаем жителям округа заново открыть страницы нашей великой истории, почувствовать гордость за предков, которые стояли насмерть за каждый клочок родной земли», — отметила Ирина Спирина.

«Помнить свою историю сегодня — это вопрос нашей национальной безопасности и духовной силы. Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и защитники Севастополя восемь десятилетий назад. Мы видим, как современные герои СВО равняются на победителей прошлого. Воспитание молодежи на таких живых примерах — это залог того, что Россия всегда будет сильной и сплоченной», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Лекция в библиотеке стала частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно ведется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель — объединение разных поколений горожан вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.