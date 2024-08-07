Георгиевское сестричество Подольска помогло переселенцам из ДНР и ЛНР

Георгиевское сестричество с отделом по благотворительности и социальному служению Подольской епархии оказало помощь беженцам и вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР и Белгорода, самостоятельно прибывшим в Подольск. Продукты, лекарства и средства гигиены получили шесть семей.

По просьбе сотрудников окружного управления социальной защиты № 16 Министерства социального развития Московской области городских округов Подольск и Чехов также помогли маме с маленьким ребенком, проживающим в пункте временного размещения на базе центра «Мечта». Женщине передали памперсы и детское питание для ребенка.

Ранее отдел социального служения Подольской епархии помог оплатить съемное жилье одинокой маме с дочерью из города Видное.

Георгиевское сестричество оказывает помощь нуждающимся ежемесячно. Ранее в микрорайоне Кутузово на поляне «Елочки» провели благотворительный праздник «Под Крылом Ангела». Мероприятие посвятили сбору помощи трехлетнему ребенку с особенностями здоровья, который нуждается в лечении и реабилитации. В помощь удалось собрать 33 тысячи рублей.

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