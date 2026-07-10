Георгиевский храм в Воскресенске отметил престольный праздник

9 июля в поселке имени Цюрупы храм отметил день памяти Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Торжества начались с литургии и крестного хода.

Божественную литургию и водосвятный молебен возглавил настоятель храма протоиерей Николай Зверев. После богослужения состоялся крестный ход, объединивший прихожан и гостей. С поздравлениями выступили председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и отец Николай. Они пожелали всем мира, добра и благополучия.

Праздник продолжился концертом на открытой площадке. Для зрителей выступили Олеся Шидловская, вокальная группа «Голоса Подмосковья», Дарья Краснова, Наталья Панкова, Надежда Грачева, Александра Голузова, Александра Евсеева, Пелагея Соколова и Андрей Краснов. Всех гостей угощали горячей гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне «Боевого братства».