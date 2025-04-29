Георгиевские ленточки раздали прохожим во Фрязине

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в округе стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка», призванная почтить память героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Волонтеры вышли на улицы города, чтобы раздать жителям символичные георгиевские ленточки — символ памяти о подвиге советского народа.

Волонтеры, одетые в узнаваемую символику, обращаются к жителям, предлагая им георгиевские ленточки и рассказывая о значении этого символа.

«Присоединяйтесь к акции, чтобы отдать дань уважения ветеранам и выразить благодарность за мирное небо над головой!», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.

Акция «Георгиевская ленточка» продлится до самого Дня Победы — 9 Мая. Волонтеры будут находиться на улицах города в течение всего этого времени, вручая ленточки и напоминая о важности сохранения памяти о Великой Победе.