Геологическая экскурсия на Домодедовский карьер пройдет в Одинцове

20 июня жители смогут принять участие в геологической экскурсии на Домодедовский карьер возле деревни Киселиха. Участникам предложат пройти около четырех километров по территории месторождения и познакомиться с породами возрастом более 300 миллионов лет.

Одинцовские краеведы 20 июня отправятся на геологическую экскурсию к Домодедовскому карьеру. Сбор участников назначен на 11:00. Маршрут протяженностью около четырех километров организаторы планируют пройти примерно за четыре часа.

Карьер у деревни Киселиха считается одним из самых интересных мест для изучения древней истории Подмосковья. Здесь на большой площади открыты слои морских отложений Московского яруса каменноугольной системы. По оценкам специалистов, возраст пород составляет от 307 до 315 миллионов лет.

Во время поездки участники смогут познакомиться с особенностями геологического строения местности, рассмотреть сохранившиеся следы древней морской жизни и пополнить личные коллекции окаменелостями. Экскурсанты окажутся на территории, которая миллионы лет назад находилась на дне древнего моря.

«Это возможность своими глазами увидеть свидетельства далекого прошлого нашей планеты и найти настоящие окаменелости древних морских организмов», — отмечают организаторы экскурсии.

Поездка состоится при любой погоде. Участникам рекомендуют взять удобную одежду и обувь, дождевик, рюкзак с запасом еды и воды, а также перчатки, защитные очки, молоток и сумку для найденных образцов.

Количество мест ограничено. Для участия требуется предварительная регистрация. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 926 101-01-96.