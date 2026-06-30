Географическую фотовыставку открыли в Ногинске

29 июня в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» прошло первое знакомство с фотовыставкой Ногинского отделения Русского географического общества. Экспозиция с говорящим названием «От родного порога по всему свету» станет для гостей настоящим путешествием.

Посетители увидели родные и близкие сердцу величественные просторы России, а также далекие уголки нашей планеты. Каждый снимок будто приглашал остановиться, присмотреться и на мгновение перенестись в изображенное место.

Юные гости с неподдельным интересом рассматривали снимки. Ребята наперебой задавали вопросы о том, где были сделаны эти кадры и как авторам удалось поймать такие удивительные моменты.

Гости выставки расходились с горящими глазами и множеством идей — казалось, что экспозиция не просто показала красивые места, а зажгла в каждом желание открывать мир заново.