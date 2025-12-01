Географический диктант прошел в Центральной библиотеке в Дзержинском

В Центральной библиотеке в Дзержинском городского округа Люберцы прошла ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». В этом году версию адаптировали для иностранной публики и создали географические головоломки.

Географический диктант написали более 20 первокурсников Люберецкого техникума имени летчика-космонавта Ю. А. Гагарина.

«Ребятам предстояло ответить на 40 вопросов, где 10 — базового уровня и 30 — заданий повышенной сложности. Для ответа на каждый вопрос отводится порядка 20 секунд», — рассказала и. о. директора Центральной библиотеки Анастасия Санеева.

Участники смогут посмотреть результаты исследования на официальном сайте диктанта. Как отметили организаторы, оценка не является главной целью. Задача мероприятия — повысить интерес к географии и национальному наследию.

«Географический диктант» проходит в России в 11-й раз, а Центральная библиотека в Дзержинском во второй раз стала официальной площадкой.

Организатором просветительской акции стало Русское географическое общество. Все желающие смогут проверить свои знания с 30 ноября по 14 декабря на официальном сайте.