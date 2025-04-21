Геоглиф в виде пятиконечной звезды посадят в парке «Патриот» в Одинцове

Живой геоглиф в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. Организатором масштабной экологической акции выступило Всероссийское общество охраны природы.

Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника, он будет представлять собой надпись «80 лет Победы» и изображения пятиконечной звезды. Все деревья станут именными — каждое из них будет символизировать героя Великой Отечественной войны и участника специальной операции.

В мероприятии примут участие активисты общества охраны природы во главе с его председателем Вячеславом Фетисовым, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники силовых ведомств, волонтеры и участники «Движения первых».

Высадка начнется 3 мая в 12:00, всех участников акции организаторы готовы обеспечить необходимым инвентарем и горячим питанием. Геоглифы — изображения крупных размеров, нанесенные на поверхность земли различными способами. Одним из них как раз является высаживание растений.