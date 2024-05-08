Генпрокурор Краснов возложил цветы к военному памятнику в Истре | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:26 Генпрокурор Краснов возложил цветы к военному памятнику в Истре Пресс-служба Генпрокуратуры

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Накануне Дня Победы генеральный прокурор России Игорь Краснов почтил память погибших в Великой Отечественной войне в Истре. Четыре года назад по его инициативе здесь открыли памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии.

Монумент находится на территории санатория работников органов прокуратуры России. Мемориал увековечивает память о бойцах, оборонявших Москву и павших на рубеже деревень Падиково и Аносино.

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Игорь Краснов регулярно посещает этот памятник, который находится в месте ожесточенных боев. Генпрокурор России и его подчиненные отдают здесь дань памяти всем павшим во время Великой Отечественной войны.

В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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