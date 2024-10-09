Генеральный директор «Мособлгаза» провел встречу с жителями Мытищ

Участников встречи интересовали вопросы по техническому обслуживанию и безопасности использования газового оборудования, а также по выполнению работ по благоустройству после завершения газификации в населенных пунктах Витенево, Вешки, Пирогово, Болтино, Грибки.

Жители интересовались о возможности и сроках подключения газа в рамках президентской программы социальной газификации. Игорь Баранов озвучил сроки подключения газа в Новогрязнове, Белянинове, Ульянкове и ряде других населенных пунктов муниципалитета. Обращения пришедших на встречу взяли на контроль.

Также на мероприятии озвучили итоги газификации городского округа Мытищи. Так, специалисты уже провели почти 2,5 тысячи вводов до границ участков жителей, построили 700 газопроводов внутри границ этих участков. Кроме того, заключено почти три тысячи договоров по догазификации. Более тысячи пусков газа выполнено по президентскому проекту.

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