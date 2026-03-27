Генеральную уборку многоквартирных домов организуют в Солнечногорске

Заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов проверил содержание четырех корпусов дома № 53 по улице Военный городок. Вместе с представителем управляющей компании «ЮгСтрой» они осмотрели придомовую территорию, детскую площадку, подъезды и другое общее имущество, выявив замечания и установив сроки их устранения.

Особое внимание уделялось состоянию прилегающей территории. Начальник участка УК «ЮгСтрой» Юлия Сомова сообщила, что скоро начнется расчистка всех зон ответственности, включая детскую площадку и окраску бордюров. С апреля запланирована генеральная уборка с промывкой мест общего пользования и окон, а на 11 апреля намечен общий субботник с участием всех желающих.

Во время проверки в корпусах обнаружили захламление эвакуационных выходов личными вещами жителей: мебелью, техникой и строительным мусором.

«По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы всегда должны быть свободны. Это напрямую влияет на возможность эвакуации людей при экстренной ситуации. Обсудил с представителем управляющей компании, как можно совместно с жителями решить этот вопрос», — сказал Леонид Степанов.

Также были выявлены претензии к работе уборщиц, которые не уделяют должного внимания мытью балконов.

«В ходе проверки были выявлены замечания к работе персонала. Все недостатки будут устранены в кратчайшие сроки, все будет тщательно убрано. Надеюсь, что после этого жители останутся довольны», — прокомментировала Юлия Сомова.

Проверки содержания многоквартирных домов в Солнечногорске продолжаются. В них регулярно участвуют представители администрации, управляющих компаний, депутаты и коммунальные предприятия.