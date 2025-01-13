Гендиректором «Мострансавто» стал бывший замминистра экономики Подмосковья

Андрей Майоров стал генеральным директором «Мострансавто». Ранее он был замминистра экономики и финансов Московской области и хорошо зарекомендовал себя, сказал губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье приняли целый ряд кадровых изменений. Так, Андрей Майоров стал гендиректором «Мострансавто», а на пост главы регионального Минтранса выдвинули кандидатуру Марата Сибатуллина. Теперь это назначение согласуют в Мособлдуме.

«Вы человек молодой, инициативный, очень надеюсь, что и команду вы за это время сформировали достаточную, чтобы эту вершину покорить. Я также пытался донести важный элемент нашей совместной работы с Москвой по разным направлениям, в том числе и по транспорту. Предстоит большая работа по совместному внедрению в ряде направлений», — отметил губернатор.

Подмосковье запланировало реализовать ряд транспортных проектов, некоторые из которых — в партнерстве с Москвой. Их важность подчеркнул Андрей Воробьев.

«Крайне редко можно встретить человека, который считает себя жителем Подмосковья или Москвы. Мы видим, как развивается индивидуальное строительство, мы видим, какое количество людей отдыхает и зимой, и летом. Отдыхает, работает, пребывает, живет и в Москве, и в Подмосковье. Поэтому мы единый мегаполис, и претендуем на то, чтобы он был комфортный, современный. Люди должны чувствовать приятные изменения и перемены. В разное время мы должны их обеспечивать», — подчеркнул он.

Ранее губернатор поставил задачи правительству Подмосковья на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.