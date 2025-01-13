Марата Сибатуллина предложили назначить на пост министра транспорта Подмосковья

Марата Сибатуллина предложили назначить на пост министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Его кандидатуру согласуют в Мособлдуме, сказал губернатор Андрей Воробьев .

До работы в транспортном блоке Марат Сибатуллин занимал пост заместителя замминистра строительного комплекса региона. Воробьев пожелал ему успехов на новой должности.

«Мы видим большую нагрузку и на дорожно-транспортную сеть, запрос по ее обслуживанию, и качество дорог, и аварийность, и смертность — все это заложено в идеологии нашего президента. А идеология президента отталкивается от того, что ожидает житель Подмосковья и нашей страны», — отметил губернатор.

Большое внимание в Подмосковье уделяют обеспечению безопасности на дорогах, а также комфортному и быстрому передвижению. Работу в этом направлении продолжат.

«От того, как будем управлять автобусами, как будем реализовывать мероприятия на муниципальной, региональной и федеральной дороге по шумозащитному экрану, по безопасности, очень многое зависит», — добавил Воробьев.

Теперь кандидатуру Марата Сибатуллина согласуют в Мособлдуме.