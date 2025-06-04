Где отдохнуть душой и телом? В Подмосковье работают более 650 бань

Посещение бани — не просто приятное занятие, но и хороший способ поддержания здоровья. Высокие температуры улучшают кровообращение и ускоряют метаболизм. В Подмосковье для жителей и гостей региона работают более 650 банных комплексов, отметили в Минсельхозпроде МО.

Больше половины из этого числа дают скидки и льготы на посещение, в том числе и для пенсионеров. Баню можно выбрать на любой вкус — русскую, турецкую (хаммам), травяную, соляную, или, например, сауну. Помимо обычного посещения существуют и дополнительные услуги: парение с профессионалами, купание в купели, или возможность купить любимый вид веника.

«Бани Алексеева» в Подольске предлагают эксклюзивные процедуры, такие как парение со льдом, выкатывание двумя банщиками ветвями пихты, мытье натуральным березовым лыком и специальной мыльной стружкой.

В «Салтыковских банях» в Балашихе есть необычное парение прямо на матрасах из свежего сена. Комплекс «Королевские бани» известен широким выбором ароматерапии. В Мытищах специалисты банного дела порадуют посетителей уникальными программами: парениями на ковре из соли и пихты, а также на пихтовой перине.

«Одинцовские бани» располагают несколькими вариантами парных: кедровой, сенной, таежной и другими. Также они включают уникальные спа-процедуры, среди которых расслабляющий ароматический пар из душистых полевых трав и оригинальные способы, например, отдых на подвесных качелях.

Специалисты ведомства напоминают, что посещать бани нужно осторожно: важно избегать перегрева организма, употреблять достаточное количество жидкости и пребывать в парной интервалами, не дольше 5-10 минут за раз.

Информацию о графике работы и стоимости услуг можно уточнить на официальных сайтах или страницах комплексов в соцсетях.