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БТИ Московской области»за полгода оказало услуги более 26 тысячам клиентов

Фото: БТИ Московской области

ГБУ «БТИ Московской области» остается ключевым центром поддержки для жителей и организаций региона, которым нужна помощь в оформлении недвижимости. Учреждение предоставляет широкий спектр услуг, включая подготовку технической документации, проведение инвентаризации, кадастровые и геодезические работы, оценку имущества и разработку проектной документации.

За первые шесть месяцев этого года в БТИ обратилось более 26 тысяч граждан и юридических лиц. Как сообщила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева, учреждение помогает не только частным лицам, но и организациям на всех этапах оформления недвижимости.

Анализ обращений показал, что наибольшим спросом у жителей региона пользовались следующие сервисы: