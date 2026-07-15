БТИ Московской области»за полгода оказало услуги более 26 тысячам клиентов
ГБУ «БТИ Московской области» остается ключевым центром поддержки для жителей и организаций региона, которым нужна помощь в оформлении недвижимости. Учреждение предоставляет широкий спектр услуг, включая подготовку технической документации, проведение инвентаризации, кадастровые и геодезические работы, оценку имущества и разработку проектной документации.
За первые шесть месяцев этого года в БТИ обратилось более 26 тысяч граждан и юридических лиц. Как сообщила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева, учреждение помогает не только частным лицам, но и организациям на всех этапах оформления недвижимости.
Анализ обращений показал, что наибольшим спросом у жителей региона пользовались следующие сервисы:
- Технический план объекта недвижимости — 4 976 заказов. Этот документ необходим для постановки объекта на кадастровый учет и внесения изменений в ЕГРН.
- Технический паспорт объекта недвижимости — 5 652 обращения. Паспорт востребован для юридических процедур, таких как оценка имущества, страхование и оформление наследства.
- Межевание земельного участка и подготовка межевого плана — 2 695 заказов. Услуга актуальна для владельцев дачных, садовых и частных участков.
- Перепланировка квартиры — 770 услуг. Кадастровый инженер областного БТИ проводит обследование и готовит технический паспорт.
- Судебные и досудебные экспертизы — 360 заключений. Специалисты БТИ проводят строительно-технические, землеустроительные и оценочные экспертизы.